РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 окт. Уличное освещение в деревне Поздняково подмосковного Красногорска восстановили по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель сообщил, что на Т-образном перекрестке в районе домов 8 и 10 по улице Полевой не работает фонарь уличного освещения. По его словам, в этом месте гуляет много детей, в том числе по вечерам. Он попросил решить проблему как можно быстрее.

«Администрация горокруга Красногорск рассмотрела обращение по вопросу восстановления работы освещения и сообщает, что все необходимые работы выполнены», - отметила замглавы администрации муниципалитета Елена Лобачева.

Она поблагодарила жителя за активную гражданскую позицию и участие в жизни городского округа.