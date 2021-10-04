РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 окт. В военной прокуратуре Подольского гарнизона 5 октября состоится прием предпринимателей, сообщается на сайте администрации округа.

Во исполнение распоряжения генерального прокурора России «Об организации проведения в органах прокуратуры РФ Всероссийского дня приема предпринимателей» в военной прокуратуре Подольского гарнизона проводится Всероссийский день приема предпринимателей.

Прием проводится в первый вторник каждого месяца в рабочее время — с 9:00 до 18:00 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00) в здании военной прокуратуры Подольского гарнизона по адресу: Москва, поселение Рязановское, поселок Ерино, в/г №16, стр. 7. Узнать подробности можно по телефону: 8(495)867-59-57.