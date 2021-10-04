РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 окт. На минувшей неделе регоператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез с контейнерных площадок Люберец около 31 тыс. кубометров мусора, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации замруководителя подразделения регионального оператора «ЭкоЛайн-Воскресенск» в муниципалитете Алексей Гвоздев.

«С 26 сентября по 3 октября региональный оператор вывез на КПО «Восток» для последующей сортировки и переработки 30 915 кубометров мусора, из них 3 108 кубометров - «сухих» отходов», - сказал Гвоздев.

Он добавил, что за неделю было принято и отработано шесть обращений от жителей.