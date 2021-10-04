РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 окт. Юные воспитанники спортивной школы «Керамик» подмосковной Балашихи заняли второе место на Международном турнире по водному поло, который прошел в Белоруссии, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В городе Могилеве завершился Международный турнир по водному поло на призы Игоря Бычкова. Он проходил с 29 сентября по 2 октября.

«Команда из Балашихи достойно выступила на соревнованиях и заняла второе место! Поздравляем спортсменов и тренерский состав!» - говорится в сообщении.