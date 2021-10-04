РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 окт. Общественная палата городского округа Мытищи подвела итоги конкурса палисадников «Мытищинская палитра», сообщается на сайте администрации горокруга.
Конкурс проводился комиссией по ЖКХ, строительству и благоустройству Общественной палаты на территории Мытищ с мая по август в трех номинациях: «Лучший цветник», «В гостях у сказки» и «Волшебный сад».
Всего на конкурс было представлено 22 палисадника, созданных жителями многоквартирных домов на их придомовой территории.
С приветственным словом перед началом церемонии награждения выступил председатель ОП Мытищ Игорь Савош. Победителям конкурса вручили почетные грамоты и призы - садовые наборы, удобрения, а также саженцы цветов и кустарников. Призеры конкурса получили грамоты за участие и семена луковичных цветов.
В номинации «Лучший цветник» 1 место получила Волкова Любовь (ул. Юбилейная, дом 3, корпус 1), 2 место - Авамилева Ава и Маргасова Людмила (Индустриальная, д. 3 к.3), 3 место - Падалко Людмила, Васага Людмила (ул. Зеленая, д. 7). В номинация «В гостях у сказки» 1 место одержала Короткая Ольга (Летная 18, к.5), 2 место - Похабова Валентина (ул. Сукромка, д.21), а 3 место у Моряковой Людмилы и Юровой Натальи (Юбилейная, д. 11 к1).
В номинации «Волшебный сад» победили Дулетова Ольга, Разгулова Галина, Краева Светлана (ул. Белобородова, д. 2 Г), 2 место досталось Кошеленко Надежде (ул. Мира, д. 33), а 3 место у Демидовой Нины (ул. Юбилейная, д.11).
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