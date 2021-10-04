РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 окт. Общественная палата городского округа Мытищи подвела итоги конкурса палисадников «Мытищинская палитра», сообщается на сайте администрации горокруга.

Конкурс проводился комиссией по ЖКХ, строительству и благоустройству Общественной палаты на территории Мытищ с мая по август в трех номинациях: «Лучший цветник», «В гостях у сказки» и «Волшебный сад».

Всего на конкурс было представлено 22 палисадника, созданных жителями многоквартирных домов на их придомовой территории.

«Работа жюри конкурса была непростой. За период проведения конкурса мы увидели, сколько труда вкладывают наши жители в свои палисадники, с каким мастерством и любовью они их создают, поэтому было принято решение отметить всех участников конкурса», - сказал председатель комиссии по строительству, ЖКХ и благоустройству ОП горокруга Роман Коробейкин.

С приветственным словом перед началом церемонии награждения выступил председатель ОП Мытищ Игорь Савош. Победителям конкурса вручили почетные грамоты и призы - садовые наборы, удобрения, а также саженцы цветов и кустарников. Призеры конкурса получили грамоты за участие и семена луковичных цветов.

В номинации «Лучший цветник» 1 место получила Волкова Любовь (ул. Юбилейная, дом 3, корпус 1), 2 место - Авамилева Ава и Маргасова Людмила (Индустриальная, д. 3 к.3), 3 место - Падалко Людмила, Васага Людмила (ул. Зеленая, д. 7). В номинация «В гостях у сказки» 1 место одержала Короткая Ольга (Летная 18, к.5), 2 место - Похабова Валентина (ул. Сукромка, д.21), а 3 место у Моряковой Людмилы и Юровой Натальи (Юбилейная, д. 11 к1).

В номинации «Волшебный сад» победили Дулетова Ольга, Разгулова Галина, Краева Светлана (ул. Белобородова, д. 2 Г), 2 место досталось Кошеленко Надежде (ул. Мира, д. 33), а 3 место у Демидовой Нины (ул. Юбилейная, д.11).