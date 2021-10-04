РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 окт. Пешим участникам дорожного движения в подмосковном Красногорске напомнили о пользе ношения световозвращающих элементов в темное время суток, сообщили в ОГИБДД УМВД России по горокругу.

«Госавтоинспекция Красногорска рекомендует пешеходам в темное время суток или в условиях недостаточной видимости иметь при себе предметы со световозвращающими элементами, чтобы быть заметными для водителей транспортных средств», – сказала инспектор по пропаганде БДД Ольга Татаринова.

Она пояснила, что светоотражающие элементы повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием.

По словам инспектора, фликер на одежде – на сегодняшний день реальный способ уберечь ребенка от травмы на неосвещенной дороге. Светоотражающий аксессуар позволяет водителю заметить пешехода на расстоянии от 150 до 300 м и избежать наезда.

«Не пренебрегайте правилами дорожного движения! Станьте ярче и заметнее! Засветитесь!» – заключила Татаринова.