РИАМО - 4 окт. Строительство центра хронических болезней завершат на территории международного медицинского кластера (ММК) в «Сколкове» в конце 2023 года, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Проект израильской клиники «Хадасса» на территории ММК в Сколкове продолжает активно развиваться. В августе этого года здесь открылся второй, терапевтический корпус клиники, и уже создается проект следующего здания – центра хронических болезней. Завершение строительства и открытие центра для первых посетителей запланировано на конец 2023 года», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Новый шестиэтажный корпус площадью около 14 тыс. кв. м сможет принимать до 16,5 тыс. пациентов ежегодно, подчеркнул он.

Генеральный директор Фонда международного медицинского кластера Ильдар Хайруллин отметил, что в корпусе появятся дневной и круглосуточный стационары, а также отделение для немобильных пожилых пациентов с хроническими заболеваниями. Еще там расположатся отделение стационарной общей реабилитации и отделение для детей с орфанными заболеваниями.

«Центр будет специализироваться на паллиативной и гериатрической помощи, сестринском уходе, психотерапии и медицинской реабилитации», – пояснил Хайруллин.

В центре организуют залы для групповых занятий физкультурой, йогой и медитацией, а также помещения для физиотерапии, арт-терапии и эрготерапии.

Всего в Сколкове в рамках возведения медкластера планируется построить около 860 тыс. «квадратов» медобъектов различного назначения.