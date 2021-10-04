РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 окт. Сплошные проверки водителей на трезвость проведут в подмосковном Красногорске в пятницы 8, 15 и 22 октября, сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по горокругу.

Отдел ГИБДД УМВД России по горокругу Красногорск информирует участников дорожного движения, что проведение сплошных (тотальных) проверок организовано в октябре 2021 года.

Основной целью оперативно-профилактических мероприятий является пресечение грубых нарушений ПДД, в частности, управления транспортом в состоянии опьянения и нарушения правил перевозки пассажиров.

Оперативно-профилактические мероприятия по теме «Перевозка пассажиров» будут проведены 5, 13 и 20 октября; по теме «Нетрезвый водитель» - 8, 15 и 22 октября. Также водителей на трезвость проверяли 1 октября.