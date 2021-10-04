РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 окт. В парках подмосковных Люберец на минувшей неделе провели 13 различных мероприятий, сообщил в понедельник на оперативном совещании замглавы администрации округа Михаил Криворучко.

«На минувшей неделе, с 27 сентября по 3 октября, в парках Люберец прошло 13 мероприятий. На этой неделе с соблюдением всех норм эпидбезопасности запланирован ряд активностей», - сказал Криворучко.

Он добавил, что за неделю поступило 14 обращений, из них 4 - по техническому состоянию детских и спортивных площадок, 4 - по содержанию территории, 2 - по устранению граффити, по 2 - по опиловке деревьев и уличному освещению.