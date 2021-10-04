РИАМО - 4 окт. Самыми популярными темами обращений граждан в социальных сетях за прошедшую неделю стали вопросы экологии, вывоза мусора, медицины, а также дороги и транспорт, сообщила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.

«По дорогам и транспорту небольшой рост, всего 2%, самое большое количество жалоб на ремонт дорожного покрытия, такие жалобы были из Одинцова и Люберец», — сказала Звягина на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководителями ведомств и главами городских округов.

Она добавила, что по темам ЖКХ наблюдается спад обращений на 15%, по благоустройству наблюдается понижение на 8%. При этом выросло количество сообщений по детским площадкам.

Звягина отметила, что по вопросам, связанным с медициной количество сообщений возросло на 4%. Больше всего обращений касаются записи к на прием к врачу.