РИАМО - 4 окт. Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 1956 пациентов, всего выздоровели после болезни 1 498 183 человека, сообщает оперштаб Москвы.

В мегаполисе за сутки было подтверждено 4410 новых случаев заражения, госпитализированы 979 человек. На ИВЛ в медучреждениях находятся 443 Covid-пациента.

В столице скончались 66 пациентов, у которых диагностировали пневмонию и коронавирус. Всего в городе умерли 29 242 пациента.

С начала пандемии в мегаполисе выявили 1 650 649 случаев Covid-19.

В понедельник в ГУМе открыли центр вакцинации от коронавирусной инфекции, который может принять до 5 тыс. человек каждый день.

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