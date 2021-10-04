РИАМО - 4 окт. Овцеводческий агропромышленный комплекс будет создан в городском округе Серпухов. Соглашение о реализации проекта подпишет на всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень-2021» министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«Более 90% баранины и ягнятины производится в ЛПХ и КФХ, в связи с чем продукция не получает широкое распространение в сетевой рознице, так как мелкие производители не способны обеспечить необходимые ритейлерам условия поставок. А спрос на продукцию растет. В Подмосковье отсутствие этой продукции высокого качества восполняется созданием крупных овцеводческих предприятий. Так, мы планируем строительство в Серпухове овцеводческого комплекса с содержанием до 10 тыс. голов и предполагаемым объемом инвестиций в 500 млн рублей», - сообщил Сергей Воскресенский.

Реализация нового крупного овцеводческого агропромышленного комплекса создаст до 100 рабочих мест в городском округе Серпухов.

«Для реализации масштабного инвестиционного проекта «Овцеводческий АгроКомплекс Спасский» ведется работа по подбору земельных участков. В рамках поддержки земля для строительства комплекса будет предоставлена в аренду без торгов», - отметил Сергей Воскресенский.

Министр добавил, что также господдержка предприятию предполагает субсидии на возмещение понесенных затрат, связанных с приобретением оборудования; на возмещение затрат на создание объектов инженерной инфраструктуры, возмещение до 20% затрат на приобретение, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга), сельскохозяйственной техники.