РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 окт. В подмосковной Балашихе бывшие заключенные, имеющие место жительства в Московской области, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, имеют право на получение экстренной социальной помощи, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.

В соответствии с постановлением правительства Московской области от 19.09.2019 № 637/31 величина прожиточного минимума в Московской области на душу населения в настоящий момент составляет 13 580 руб.

«С начала года 40 жителям Балашихи, освободившимся из мест лишения свободы, оказана экстренная социальная помощь», - сказала и.о. начальника управления соцзащиты населения по Балашихе Татьяна Малкина.

Для подачи заявления для получения экстренной социальной помощи необходимо обратиться в МФЦ или управление соцзащиты и предоставить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя в соответствии с законодательством РФ, справки об освобождении из мест лишения свободы и из ЦЗН о постановке на учет в качестве лица, ищущего работу, выписку из домовой книги или иной документ, подтверждающий количество лиц, зарегистрированных по месту жительства заявителя.

Кроме того, необходимо предоставить документы, подтверждающие степень родства членов семьи (свидетельства о рождении детей, о заключении брака, об установлении отцовства, о расторжении брака и др.); сведения о доходах всех членов семьи, зарегистрированных по адресу заявителя и совместно проживающих, за три месяца, предшествующих месяцу подачи заявления (заработная плата, пенсия, стипендия, алименты и др.); копии трудовых книжек (первая страница и последнее место работы) неработающих членов семьи, реквизиты для перечисления средств.