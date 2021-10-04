РИАМО - 4 окт. 12% детей в возрасте от 3 до 7 лет привились от гриппа в Подмосковье, также вакцинацию прошли 16% школьников, заявила заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«Дети от 3 до 7 лет вакцинированы - 12% от плановой цифры, школьники и студенты - 16%», - сказала Стригункова на совещании губернатора области с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов.

Она отметила, что на работу по вакцинации от гриппа нужно обратить серьезное внимание и активнее работать с родительским сообществом.

«На предприятиях наш план почти 1,2 млн человек. Я хочу обратиться к руководителям наших ведомств, чтобы они опять включились в работу. В прошлом году мы слаженно эти мероприятия проводили», - заключила Стригункова.

По ее словам, мобильные бригады уже совершили более 100 вызовов, на октябрь запланировано - 365.

Врачи рекомендуют прививаться от гриппа и коронавируса. Однако напоминают, что нужно соблюдать интервал между вакцинацией.

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