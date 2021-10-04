РИАМО – 4 окт. В АО «Воскресенские минеральные удобрения» осуществили капитальный ремонт поддона на складе контактной серной кислоты, сообщает пресс-служба «ВМУ».

Поддон под хранилищами и вокруг них выполняет, прежде всего, защитную функцию. В случае утечки кислоты объект минимизирует или полностью предотвращает негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей. Если на складе возникнет пролив и поддон начнет заполняться, то благодаря разуклонкам серная кислота попадет в специальный приямок, откуда насосами ее можно будет закачать обратно в баки.

Ремонт поддона продолжался с июня по сентябрь 2021 года. Работы велись круглосуточно силами опытных специалистов подрядной организации ООО «ПромХимСтрой-ВК». Рабочие осуществили демонтаж прежнего кислотоупорного покрытия с последующим восстановлением химзащиты в объеме более 1,5 тысяч квадратных метров. Также были восстановлены фундаменты под баками-хранилищами серной кислоты, сооружены новый лоток длиной 70 метров и защитная стена.

Соответствующие работы позволили не только полностью восстановить поддон хранилища, но и дополнительно защитить фундамент под баками с кислотой. В общей сложности в ходе ремонта объекта было использовано более 400 тонн кислотоупорного кирпича, свыше 150 кубометров бетона и около 100 тонн компонентов химзащиты.

«Площадка цеха контактной серной кислоты – это химически опасный производственный объект первого класса опасности. На него распространяются все требования ФЗ №116 по промышленной безопасности, и мы обязаны их строго выполнять. Прежний поддон был сооружен в 90-х годах прошлого века и, конечно, уже требовал ремонта», – отметил начальник цеха контактной серной кислоты Дмитрий Зотов.

Он добавил, что теперь при любых обстоятельствах техногенного характера на предприятии будут уверены в том, что защитное сооружение позволит максимально локализовать возможное ЧП и обеспечить безопасность работников предприятия. Для повышения надежности объекта до конца 2021 года планируется оснастить хранилища серной кислоты установками анодной защиты, которые позволят в разы сократить процессы химической коррозии оборудования.