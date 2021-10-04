РИАМО - 4 окт. Наиболее серьезно к вакцинации от гриппа подошли жители подмосковных Люберец, Зарайска, Реутова, Дзержинского и Котельников, сообщила зампред правительства Московской области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Всего от гриппа в Подмосковье рассчитывают привить около 4,5 млн человек. Пока привились около 700 тыс. граждан. Прививочную кампанию в регионе планируют завершить в ноябре.

«Лучшие позиции – в Люберцах, Зарайске, Реутове, Дзержинском, Котельниках. Там выполнение плана от 20 до 30% вакцинации», – сказала Стригункова.

Она отметила, что наименьшая активность зафиксирована в Можайске, Протвине, Жуковском, Ленинском округе и Серебряных прудах.

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