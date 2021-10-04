РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 окт. Сотрудники полиции в рамках акции «Твои правила безопасности» напомнили учащимся школы №25 Балашихи о правилах безопасности в быту и на улице во время каникул, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Балашихинское».

Мероприятие было направлено на формирование осознанного и ответственного отношения к выполнению правил личной и общественной безопасности и пропаганду здорового образа жизни.

Стражи порядка напомнили детям об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушения или преступления несовершеннолетними, отдельно остановились на строгой необходимости соблюдения действующего законодательства, которое ограничивает пребывание несовершеннолетних в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей.

Также подросткам продемонстрировали обучающий фильм, в котором подробно рассказано о вреде и последствиях употребления алкоголя несовершеннолетними.

По итогам мероприятия полицейские пожелали детям всегда вести здоровый образ жизни и хорошо провести предстоящие каникулы.