РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 окт. За минувшую неделю на городских дорогах Люберец заделали более 80 ям, сообщил в понедельник на оперативном совещании заместитель главы администрации Александр Сорокин.

«С 27 сентября по 3 октября городские дороги Люберец в нормативном состоянии поддерживали пять подрядных организаций, 86 рабочих, 37 единиц техники. 63 ямы внесли в систему контроля. Всего за неделю устранена 81 яма общей площадью 89 кв. м», - сказал Сорокин.

Он пояснил, что за неделю вывезли 62 кубометра смета, 79 кубометров мусора. Также окосили около 10 тыс. кв. м придорожной полосы. На улице 8 Марта отремонтировали тротуар площадью 37 кв. м. На улицах Инициативная, Кирова и 8 Марта уложили тактильную плитку.

Всего за неделю по городским дорогам поступило 36 обращений, 23 из них - по содержанию дорог, 4 - по ремонту, 9 - по безопасности дорожного движения.

Региональные дороги убирали 47 рабочих и 37 единиц техники. Всего за неделю вывезли 350 кв. м мусора.