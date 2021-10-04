РИАМО - 4 окт. Подмосковье вошло в десятку в рейтинге международных исследований PISA по качеству образования по итогам 2020-2021 учебного года, сообщила заместитель председателя правительства Московской области - министр социального развития Московской области Ирина Каклюгина.

«Московская область по итогам 2020-2021 учебного года поднялась на шестое место в рейтинге международных исследований PISA. Цель, которую ставил перед нами президент в нацпроекте «Образование» - это как раз-таки войти в десятку стран по качеству образования в международном рейтинге», - сказала Каклюгина.

Она подчеркнула, что по итогам прошедшего учебного года Подмосковье эту задачу выполнило.

По ее словам, по читательской грамотности 10 подмосковных школ обогнали Китай и Сингапур – лидеров по данному показателю.​

Кроме того, подмосковные школы улучшили показатели по олимпиадам. По сравнению с прошлым годом в регионе в 2 раза улучшились результаты.

Также были названы 11 учебных заведений Подмосковья, вошедших в топ-100 лучших школ России: физтех-лицей им. Капицы, физмат-лицей №5 в Долгопрудном, лицей научно-инженерного профиля в Королеве, областная гимназия им. Примакова, Сергиево-Посадский физмат-лицей, лицей МГИМО, школа №6 в Мытищах, школа «Классика-м» в Мытищах, лицей №19 в Королеве, Ломоносовский лицей в Ногинске, Одинцовский десятый лицей.​

Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся (Programme for International Student Assessment, PISA) — тест, оценивающий функциональную грамотность школьников в разных странах мира и умение применять знания на практике. Был разработан в 1997 году, впервые прошел в 2000 году.