РИАМО - 4 окт. За прошедшие сутки в столице подтвердили 4410 новых случаев коронавируса, всего в мегаполисе выявили 1 650 649 случаев заболевания, сообщает московский оперштаб.

Сделать прививку от коронавируса можно в столичных поликлиниках, а также в общественных местах города, где работают бригады по вакцинации.

Ранее российский министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в стране не планируют массово закрывать школы из-за ситуации с Covid-19.

За последние сутки в России выявлен 25 781 новый случай коронавируса, скончались 883 пациента, вылечились 14 526 человек.

С начала пандемии в стране зафиксировано 7 612 317 случаев Covid-19, умер 210 801 человек, выздоровел 6 740 491 человек.

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