РИАМО - 4 окт. В Подмосковье рассчитывают в ноябре завершить вакцинацию населения от гриппа в рамках текущий прививочной кампании, сообщила зампред правительства Московской области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«На текущий момент прошли вакцинацию около 700 тыс. человек (в Подмосковье - ред.), это около 15% от плановой цифры. <...> Обращаю внимание, что вакцинация должна быть завершена в ноябре», – заявила Стригункова.

Она отметила, что всего в области планируют привить около 4,5 млн человек.

В Подмосковье открыты 400 кабинетов для вакцинации от гриппа, также работают мобильные бригады в торговых центрах и около ж/д станций.

Карту пунктов вакцинации можно посмотреть на портале Минздрава Подмосковья по ссылке.

Вакцинация от гриппа — 2021: где сделать прививку в Москве и Подмосковье>>