РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 4 окт. С 4 по 10 октября на территории Щелкова будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса», во время которой сотрудники ГИБДД разъяснят водителям все опасности выезда на встречную полосу, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

Превышение скорости и выезд на полосу для встречного движения – это самые аварийно-опасные нарушения правил. Особенно опасным является выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, так как часто данное нарушение приводит к весьма печальным последствиям.

Выезд на полосу встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления влечет наложение административного штрафа в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев.