РИАМО - 4 окт. Центр вакцинации от коронавируса, способный обслуживать до 5 тыс. человек ежедневно, открылся в ГУМе, об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Для желающих сделать прививку выделены более просторные помещения, улучшена логистика, обеспечен максимальный комфорт. Пропускная способность пункта тоже была увеличена, и теперь он сможет принимать до 5 тыс. пациентов в день», - сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что каждый период развития пандемии требует определенного подхода к организации вакцинации.

Летом главной задачей было привить максимальное число людей в короткий срок, для чего были задействованы все возможные ресурсы, такие как павильоны «Здоровая Москва» и крупнейший центр вакцинации в Гостином Дворе. Сегодня потребности в огромных площадях нет, тем не менее, вакцинация продолжается, поэтому улучшенный и обновленный прививочный центр снова открыли в ГУМе.

Москвичи старше 65 лет после вакцинации смогут забрать в ГУМе подарочную коробку «С заботой о здоровье». Для этого нужно привиться первым компонентом вакцины до 31 декабря 2021 года, а затем полностью завершить вакцинацию. Также в программе могут поучаствовать горожане старшего возраста, прошедшие повторную вакцинацию с 23 июня по 31 декабря 2021 года.

В подарочную коробку входит набор предметов для поддержания здоровья и иммунитета: витамины, приборы для измерения артериального давления и пульса, набор косметики по уходу за кожей, таблетница, медицинские маски и прочее.

Получить набор можно в течение месяца после введения второго компонента вакцины, предъявив паспорт, полис ОМС, выданный в Москве, и сертификат на подарочный набор, выдаваемый после вакцинации.

В Москве сделать прививку от Covid-19 можно на базе 100 городских поликлиник, а также в некоторых торговых центрах и популярных городских местах.

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