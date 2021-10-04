РИАМО - 4 окт. Почти в 2 раза выросло число пассажиров на коммерческих маршрутах после введения льготного проезда. Так, льготная категория граждан совершила более 2 млн поездок, скидка получена на 1,8 млн поездок и 300 тыс. поездок совершенно школьниками, сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова.

С 1 августа в Подмосковье заработал пилотный проект льготных перевозок пассажиров в 5 городских округах. До этого льготники не могли реализовать свое право при проезде на 747 коммерческих маршрутах области.

«Система лояльности к карте «Стрелка» и «Тройка» не применялись, а каждая 10 поездка дает 7% скидки. И школьники, которые ездят за пол цены, ездили за полную стоимость», - сказала Кротова.

Она подчеркнула, что по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с 1 августа был запущен пилотный проект в городских округах – Одинцово, Люберцы, Ленинский, Чеховский и Наро-Фоминск.

«На всех коммерческих маршрутах льготникам был обеспечен бесплатный проезд. Государство оплачивает перевозчикам льготные поездки и предоставленные скидки. Все учащиеся школ и вузов также могут ездить за пол цены <…>. Со всеми перевозчиками были заключены соглашения», - отметила Анна Кротова.

Она уточнила, что за время реализации проекта было выявлено две проблемы. В Люберцах произошел срыв, за два дня поступило более 45 жалоб, когда водители самовольно, вывесив объявление на экранах, отказались принимать льготные карты. 8 водителей было выявлено и уволено в тот же день. И вторая жалоба была направлена на то, что Москва пока не участвует в проекте.

Бесплатно ездить на общественном транспорте региона могут федеральные, региональные и городские льготники.

В частности, право на бесплатный проезд имеют ветераны ВОВ и иных боевых действий, пенсионеры, инвалиды I, II и III групп, дети-сироты, дети из многодетных семей и другие.