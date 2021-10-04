РИАМО - 4 окт. В Московской области отмечено повышение качества транспортного обслуживания пассажиров на коммерческих рейсах, сообщила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова.

«Улучшилось качество транспортного обслуживания пассажиров <…> Соблюдение расписания улучшилось с 78 до 85% - это только на коммерции», - сказала Кротова на совещании губернатора Московской области с руководителями региональных министерств и главами округов.

Она добавила, что точность выполнения рейсов пассажирского транспорта увеличилось с 93% до 97%.

По ее словам, также в регионе заметно снизилось количество жалоб по вопросам транспортного обслуживания.

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