РИАМО - 4 окт. В Подмосковье открыты 400 кабинетов для вакцинации от гриппа, также работают мобильные бригады в торговых центрах и около ж/д станций, сообщила зампред правительства Московской области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«У нас создана достаточно обширная инфраструктура для проведения вакцинации от гриппа. Мы будем также пользоваться кабинетами и мобильными пунктами, которые проводят вакцинацию от Covid-19», – сказала Стригункова.

Она отметила, что всего на сегодня открыто 400 кабинетов в поликлиниках, сформировано 88 бригад для вакцинации от гриппа. Мобильные пункты будут работать на ж/д станциях, в торговых центрах и магазинах, а также в МФЦ.

«Карта пунктов вакцинации у нас размещена на портале Минздрава, там можно посмотреть, где работают пункты, в какое время туда можно прийти без записи», – заключила Стригункова.

Ранее Стригункова сообщала, что в Подмосковье в рамках текущий прививочной кампании рассчитывают вакцинировать от гриппа около 4,5 млн человек.

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