РИАМО - 4 окт. Сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании завершили ремонт на обеих платформах остановочного пункта Весенняя Курского направления МЖД в Подольске, сообщает пресс-служба ЦППК.

Рабочие уложили новое брусчатое покрытие, заменили плиты перекрытия и блоки, обновили лавочки и урны, установили ограждение. Для удобства маломобильных групп пассажиров уложена полоса безопасности. Кроме того, специалисты компании установили на станции светодиодное освещение.

Капитальный ремонт платформ проходил в рамках масштабной программы по комплексному благоустройству для приведения станций к единому стандарту.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Приложение доступно в App Store и Google Play.