РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 окт. Приговором Мытищинского городского суда осуждены жители села Марфино за содержание притона для потребления наркотиков, сообщается на сайте администрации горокруга.

Сотрудниками УНК МУ МВД России «Мытищинское» были задержаны несколько лиц в состоянии наркотического опьянения, выходящие из подъезда дома, где проживали супруги. Они и пояснили, что употребляли наркотики в квартире супругов.

Они систематически предоставляли свою квартиру наркозависимым лицам для употребления наркотиков, обеспечивая «гостей» шприцами, средствами для приготовления раствора наркотических средств. За это наркозависимые делились с хозяйкой квартиры наркотиками, а хозяину квартиры предоставляли алкогольную продукцию.

В ходе обследования квартиры супругов были обнаружены вышеуказанные приспособления, а хозяева квартиры задержаны и им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Наказание супругам назначено в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.