РИАМО - 4 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил подготовить дорожную карту по повышению уровня образования в школах в каждом муниципалитете, чтобы в каждом округе Подмосковья были школы, которые входят в топ-100 российских, передает корреспондент РИАМО.

«Для этого есть все. <...> Я прошу дорожную карту подготовить», - отметил губернатор в ходе совещания с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов.

Он добавил, что эта работа потребует ручного управления, а также дети из подмосковных школ должны участвовать в олимпиадах.

«Это комплексная и интересная работа», - заключил Воробьев.