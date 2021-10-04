РИАМО - 4 окт. В Подмосковье в рамках текущий прививочной кампании рассчитывают вакцинировать от гриппа около 4,5 млн человек, заявила зампред правительства Московской области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«Начался сезонный подъем заболеваемости. Особое значение имеет не только вакцинация от Covid-19, но и от гриппа. Для Московской области установлен план – 4,5 млн человек, которых мы должны охватить вакцинацией от гриппа», – сказала Стригункова.

Она отметила, что смешение двух инфекций приводит к наиболее тяжелым последствиям.

В Подмосковье работают 25 мобильных комплексов, в которых можно сделать прививку от гриппа без предварительной записи вне зависимости от регистрации. Чтобы привиться от гриппа, нужно предоставить паспорт и полис ОМС. Врач осмотрит перед тем, как сделать инъекцию.

Ранее кандидат медицинских наук Николай Крючков сообщал, что угроза микст-инфицирования прежде всего актуальна для тех, кто не сделал прививку, а также для людей старше 70 лет и пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями.

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