РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 окт. Мытищинская городская прокуратура Московской области с привлечением контролирующих органов провела проверку соблюдения требований федерального законодательства при использовании земельного участка, сообщается на сайте администрации горокруга.

Установлено, что в деревне Челобитьево Мытищ на земельном участке площадью 8 тыс. кв. м, государственная собственность на который не разграничена, незаконно размещено 12 строений и сооружений, используемых под автосервисы, мастерские и кафе. Кроме того, на земельном участке выявлены многочисленные навалы отходов и свалка мусора.

Совместно с органами муниципального самоуправления муниципалитета самовольные сооружения демонтированы, земельный участок приведен в надлежащее состояние, незаконная деятельность пресечена.