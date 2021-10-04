РИАМО - 4 окт. 54 городских округа Подмосковья на 100% готовы к началу переписи населения, также в регионе сформированы 60 волонтерских штабов, сообщила заместитель председателя правительства Московской области Мария Нагорная.

Среди отстающих муниципалитеты: Богородский, Жуковский, Кашира, Клин, Можайский и Ступино.

«(Там –ред.) отсутствует достаточное количество переписчиков и волонтеров, которые могли бы оказывать помощь. С 15 числа проводится перепись и у нас высокая готовность», — рассказала Нагорная на совещании губернатора Московской области с главами городских округов и региональных ведомств.

Она уточнила, что на территории региона сформировано 60 волонтерских штабов. Они будут помогать жителям проходить перепись в МФЦ. Волонтеры помогут ответить на вопросы, а также помогут зарегистрироваться на портале госуслуг.

Участки для переписи населения в области будут работать по примеру избирательных, также пройти опрос можно на дому, в МФЦ или при помощи портала государственных услуг.

Всероссийская перепись населения пройдет в стране с 15 октября по 14 ноября. Жителям предстоит ответить в свободной форме на 33 вопроса. Документов, подтверждающих ответы, предоставлять не нужно. ​