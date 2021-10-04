РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 окт. Авиамодельный клуб «Зигзаг» из подмосковного Красногорска провел первенство по моделям самолетов среди своих воспитанников, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Мероприятие состоялось на стадионе Нахабинской средней школы №3, оно было приурочено к празднованию Дня учителя.

35 участников клуба в возрасте от 7 до 12 лет под руководством педагога дополнительного образования Андрея Кушнира запустили в небо радиоуправляемые авиамодели, созданные собственными руками.

После подведения итогов всех участников наградят дипломами, почетными грамотами и призами.