РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 окт. Процент сбора за услуги ЖКХ в подмосковных Люберцах за сентябрь составил 99%, сообщила в понедельник на оперативном совещании в администрации начальник управления «Люберцы» МособлЕИРЦ Елена Мотыль.

«Общий процент сбора за услуги ЖКХ за сентябрь составил 99%. Текущий процент сбора - 88%, 11% - плата по задолженностям», - сказала Мотыль.

Она пояснила, что за октябрь процент сбора составляет пока 6%.

Мотыль отметила, что с 27 сентября по 2 октября в МособлЕИРЦ поступило шесть обращений от жителей, все по расчету платы за коммунальные услуги.