РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 окт. Ученица подольской школы №32 завоевала серебро в первенстве Центрального федерального округа (ЦФО) по спортивному метанию ножа, сообщается в группе «Отделение МОФСМН в Г.о. Подольск – БАРС» в соцсети «ВКонтакте».

В Рязани со 2 по 3 октября прошло первенство ЦФО по спортивному метанию ножа. В составе команды Московской областной федерации выступали спортсмены из Подольска.

Так, спортсменка и ученица школы №32 Дарья Кучер в категории «девушки 14-15 лет» взяла серебро на дистанциях 3 и 5 метров и выполнила 1 юношеский спортивный разряд. Спортсмен и ученик школы №32 Владислав Петухов выполнил 2 юношеский спортивный разряд.

Спортсменам пожелали дальнейших успехов в спорте, а также выразили благодарность администрации школы за помощь в их подготовке.