РИАМО - 4 окт. На пост главы Орехово-Зуевского округа предложена кандидатура Руслана Заголовацкого, ранее округ возглавлял Геннадий Панин, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В понедельник Воробьев проводит совещание с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

«Также, вы знаете, Геннадий Олегович Панин избран в Государственную думу по одномандатному округу. На его место предложен Заголовацкий Руслан Валентинович», - сказал Воробьев.