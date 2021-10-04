РИАМО - 4 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе расширенного заседания правительства поручил отрегулировать вопрос стоимости сданной в переработку тары, передает корреспондент РИАМО.

«Существуют разные предложения по оплате за сданные тары - бутылки и другие. Это тоже требует регулирования. Прошу вас разобраться в этом вопросе», - сказал Воробьев.

Он отметил, что в обсуждении данного вопроса должны принять участие депутаты Московской областной думы.

В Подмосковье устанавливают экопункты - автоматы по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Всего в области планируют установить 5 тыс. экопунктов.