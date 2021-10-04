РИАМО - 4 окт. Кандидатуру Михаила Ежокина предложили на пост главы городского округа Домодедово, ранее пост главы занимал Александр Двойных, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В понедельник Воробьев проводит совещание с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

«Александр Владимирович Двойных добросовестно отработал на должности главы Домодедова. Сейчас он выдвинут сенатором от регионального собрания. Мы Александра поздравляем. На его место предложена кандидатура Ежокина Михаила Анатольевича, человек местный, живущий в Домодедово», - сказал Воробьев.