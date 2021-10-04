РИАМО - 4 окт. Главы муниципальных образований должны разъяснять жителям детали программы реновации в Подмосковье, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Каждый глава, блок строительства, наши депутаты должны разъяснить людям, что будет расселяться, куда, в какие микрорайоны, в какие сроки», - сказал Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.
Он отметил, что огромное внимание нужно уделить качеству.
Закон о комплексном развитии территорий был принят в конце 2020 года. В первую очередь он подразумевает расселение аварийного жилья.
Дома по программе расселения ветхого и аварийного жилья будут строить по стандартам - отделка комфорт-класса, энергоэффективные окна, оборудование санузлов и кухонь. В рамках реализации программы реновации на первом этапе из аварийного жилья в Московской области переселят около 2,5 тыс. человек.
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