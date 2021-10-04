РИАМО - 4 окт. Главы муниципальных образований должны разъяснять жителям детали программы реновации в Подмосковье, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Каждый глава, блок строительства, наши депутаты должны разъяснить людям, что будет расселяться, куда, в какие микрорайоны, в какие сроки», - сказал Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он отметил, что огромное внимание нужно уделить качеству.

«Территорий много - Балашиха, Королев, Пушкино, Ивантеевка, Фрязино, Раменское, Мытищи. Первый конкурс мы проводим. Все это требует разъяснений и комментариев», - заключил Воробьев.

Закон о комплексном развитии территорий был принят в конце 2020 года. В первую очередь он подразумевает расселение аварийного жилья.

Дома по программе расселения ветхого и аварийного жилья будут строить по стандартам - отделка комфорт-класса, энергоэффективные окна, оборудование санузлов и кухонь. В рамках реализации программы реновации на первом этапе из аварийного жилья в Московской области переселят около 2,5 тыс. человек.