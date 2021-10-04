РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 4 окт. В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Подмосковье усиливается контроль за соблюдением масочного режима, сотрудники ГИБДД Щелкова будут проверять соблюдение масочного режима в автобусах, сообщается в Telegram-канале администрации городского округа Щелково.

С начала октября инспекторы ГИБДД в усиленном составе выходят в рейды. Пассажиров и водителей без масок будут штрафовать.

Сейчас в общественном транспорте масочный режим должен соблюдаться как водителем, так и пассажирами.