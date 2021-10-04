РИАМО - 4 окт. Индустрия переработки отходов в Подмосковье должна постоянно расширяться и совершенствоваться, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Индустрия переработки (утилизация и вторичная переработка отходов - ред.) должна постоянно совершенствоваться. Это тоже зона нашего внимания», - сказал Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он отметил, что экология является приоритетом не во всем мире.

«РТ-инвест поставили первые экопункты, но это мало. Нужно посмотреть, насколько эффективно они работают», - добавил губернатор.

Он подчеркнул, что следует увеличивать число экопунктов в регионе, чтобы заводы, которые строятся в Подмосковье, были загружены.

В Московской области три года реализуется программа раздельного сбора отходов – «Мегабак». На сегодняшний день на территории 48 округов по данной программе открыли 51 площадку.