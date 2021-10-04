РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 окт. В домах по 7 улицам микрорайона Климовск Подольска будет временно отсутствовать тепло в понедельник, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

В понедельник МУП «Подольская теплосеть» выполняет работы на отдельных ЦТП (тепловых подстанциях). На время производства ремонта будут снижены параметры тепловой энергии в микрорайоне Климовск по следующим адресам: проспект 50 лет Октября, дома №№16б, 19, 19А, 20, 20А, 20Б, 22, 24, 22А, 24А, 26, 26А, 28, 30.

Также тепловая энергия будет снижена в домах №№4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35 на Южном поселке, в домах №№7, 8 по улице Южный переулок, в домах №№1, 3 на улице Первомайская, в домах №№8, 10, 12 на улице Мичурина, в домах №№27А и 27Б на улице Циолковского и в домах №№23, 25, 27, 29, 31, 33, 41, 41/1, 41/2, 45, 47, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5 по улице Симферопольская.