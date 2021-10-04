РИАМО - 4 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил назначить Ирину Каклюгину на должность зампреда правительства региона, а на пост министра социального развития Подмосковья – Людмилу Болатаеву, передает корреспондент РИАМО.

В понедельник Воробьев проводит совещание с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

«Прошу Московскую областную думу поддержать назначение Ирины Александровны Каклюгиной на должность заместителя председателя правительства, а на должность министра соцразвития я предлагаю Болатаеву Людмилу Сергеевну», - сказал Воробьев.