РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 окт. Жители подмосковных Люберец за неделю оставили более 5,5 тыс. обращений в ЕДС ЖКХ, сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник управления ЖКХ администрации округа Владимир Караваев.

«На минувшей неделе, с 27 сентября по 3 октября, в ЕДС ЖКХ городского округа Люберцы поступило 5 505 обращений от жителей Люберец. Всего с начала года поступило более 190 тыс. обращений», - сказал Караваев.

Он отметил, что через портал «Добродел» чаще всего жители жаловались на обслуживание МКД управляющей компанией «Самолет». Караваев добавил, что за неделю поступило 24 обращения по уличному освещению, 15 из них - по Люберцам, остальные - по поселкам.

Также в Люберцах продолжается капремонт. Из 61 МКД отремонтированы 52, в работе находятся 9.