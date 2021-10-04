РИАМО - 4 окт. Программы всех уровней должны быть реализованы в Подмосковье в срок, на них нужно обратить особое внимание, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Все программы муниципальные, государственные, президентские проекты должны быть по-прежнему в зоне персонального внимания каждого главы, каждого министра - всех, включая региональное правительство. <...> Все программы должны выполняться в срок», - сказал Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он отметил, что работа по разбору «красных зон» по программам должны продолжаться на правительстве.

«Все те наказы, предложения, вызовы, которые существуют в нашем регионе, мы продолжим выполнять в том же высоком темпе», - подчеркнул губернатор.