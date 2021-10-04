РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 окт. Житель Балашихи украл около одного из домов электросамокат, принадлежащий 37-летнему мужчине, злоумышленника задержали, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» обратился 37-летний местный житель с сообщением о том, что неизвестный похитил его электросамокат около одного из домов, расположенных на Носовихинском шоссе. Сумма ущерба составила 15 тыс. рублей.

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и доставлен 41-летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.