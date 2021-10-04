РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 окт. Пробка длиной около 4 км образовалась на Носовихинском шоссе в подмосковной Балашихе, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Согласно данным сервиса, по состоянию на 9:50 в понедельник в районе городского округа на Носовихинском шоссе образовалась пробка длиной 3,89 км. Движение затруднено в сторону Москвы от поворота на Керамическую улицу до Серебряного пруда.

Затор также образовался на Энтузиастов в сторону Москвы от улицы Пригородная до микрорайона Новое Измайлово, а также на Щелковском шоссе от улицы Лукино до Хвойной улицы.

Помимо этого, движение затруднено на Леоновском шоссе от поворота на улицу Смельчак до улицы Центральная.

Постоять придется в Балашихе и на улицах Школьной, Полевой, Карьерной и на Восточном шоссе от станции «Черное» до станции «Заря».