РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 окт. Спасатели Люберецкого ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» поздравили коллег с Днем гражданской обороны, сообщили «РИАМО в Люберцах» в пресс-службе ведомства.

День гражданской обороны отмечается 4 октября в России. В этом году ей исполнилось 89 лет.

Сотрудники Люберецкого ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» поздравили своих коллег с Днем гражданской обороны. Они пожелали успехов в нелегком деле защиты населения.

Также в Люберцах проходит месячник гражданской обороны. В его рамках проводятся специальные занятия в учебных заведениях.

4 октября 1932 года постановлением правительства СССР была создана общесоюзная система местной противовоздушной обороны СССР. Эту дату считают созданием системы гражданской обороны страны. В 1961 году местную противовоздушную оборону преобразовали в гражданскую оборону СССР.