РИАМО - 4 окт. В столице несколько крупных торговых центров могут закрыть до следующего года из-за массовых нарушений масочного режима, передает «Российская газета».

В ближайшее время суды рассмотрят протоколы по ТЦ «Метрополис», «Гагаринский», и «Атриум». Во всех этих торговых центрах нарушения одинаковые - массовое несоблюдение масочного режима. По словам главного инспектора ОАТИ Яна Поповского, огромное количество людей там ходило без масок. Еще больше ситуация усугубляется тем, что в ряде магазинов людей обслуживают, не требуя надеть маску.

Президент Союза торговых центров Булат Шакиров объяснил, что невозможно контролировать масочный режим во всех торговых галереях.

«Я считаю, что ТЦ действительно можно оштрафовать, если нет входного контроля. У дверей есть охранники, они могут попросить надеть маску, показать, где лежат бесплатные средства защиты. А контролировать посетителей дальше у чоповца нет возможности», - сказал Шакиров.

Ни у охраны, ни у персонала ТЦ нет полномочий заставлять людей быть все время в масках. Глава отраслевого объединения предлагает иную схему, как наказывать нарушителей.

«Если в ТЦ не ведется контроль на входе, штрафовать надо юрлицо. Если посетитель снимает маску в галерее, то уже он должен ответить как физическое лицо», - уточнил Шакиров.

Тем не менее, в ближайшее время ожидается три судебных процесса ОАТИ против ТЦ. Предприятиям торговли грозит штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей или административное приостановление работы на срок до 90 суток. То есть, фактически до будущего года.

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