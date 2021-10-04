РИАМО - 4 окт. В столице несколько крупных торговых центров могут закрыть до следующего года из-за массовых нарушений масочного режима, передает «Российская газета».
В ближайшее время суды рассмотрят протоколы по ТЦ «Метрополис», «Гагаринский», и «Атриум». Во всех этих торговых центрах нарушения одинаковые - массовое несоблюдение масочного режима. По словам главного инспектора ОАТИ Яна Поповского, огромное количество людей там ходило без масок. Еще больше ситуация усугубляется тем, что в ряде магазинов людей обслуживают, не требуя надеть маску.
Президент Союза торговых центров Булат Шакиров объяснил, что невозможно контролировать масочный режим во всех торговых галереях.
Ни у охраны, ни у персонала ТЦ нет полномочий заставлять людей быть все время в масках. Глава отраслевого объединения предлагает иную схему, как наказывать нарушителей.
«Если в ТЦ не ведется контроль на входе, штрафовать надо юрлицо. Если посетитель снимает маску в галерее, то уже он должен ответить как физическое лицо», - уточнил Шакиров.
Тем не менее, в ближайшее время ожидается три судебных процесса ОАТИ против ТЦ. Предприятиям торговли грозит штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей или административное приостановление работы на срок до 90 суток. То есть, фактически до будущего года.
С начала пандемии на территории РФ было зафиксировано 7 586 536 случаев коронавирусной инфекции, скончались 209 918 Covid-пациентов, выздоровели 6 725 965 человек. Ранее в Кремле выразили обеспокоенность ростом смертности от коронавирусной инфекции и отметили, что следят за ее динамикой.
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