РИАМО - 4 окт. В Подмосковье и Москве сотрудники ФСБ пресекли деятельность запрещенной в РФ международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир», сообщает ТАСС.

«Задержаны два главаря и шесть ее активных участников», - сообщили в Центре общественных связей ФСБ страны.

Участники данной группы действовали на доктрине создания так называемого всемирного халифата, а также их действия были направлены на разрушение институтов светского общества и свержение власти насильственным путем.

В ходе конспиративных собраний участники террористической организации распространяли среди жителей региона свою идеологию.

У членов группы было изъято большое число запрещенных в РФ пропагандистских материалов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», средств связи, электронных носителей информации.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

ФСБ показала видео задержания членов террористической группы в Москве и других городах>>